У більшості регіонів України опади малоймовірні, – повідомила синоптик Наталка Діденко. Втім, у Західній Україні місцями пройдуть сильні грози.

«Зараз Україна перебуває в зоні впливу антициклону, коли тотальні суттєві опади малоймовірні. Проте саме влітку синоптики прогнозують так звані внутрішньомасові опади. Коли повітря розігрівається сильно, відбувається неоднорідне інтенсивне випаровування, волога нагорі не втримується і проливається локальними, але часом потужними зливами. Та ще й градом та грозою», – розповідає Наталка Діденко.

Вона наголошує: саме такі погодні умови переживає наразі Україна.

Щодо найближчих прогнозів, то цими днями спеки не уникнути. Однак прохолоду зумовлюватимуть дощі.

«19-го червня в Україні втримається спека. Протягом дня передбачається +28+33 градуси, в західних областях +26+29 градусів. Короткочасні дощі з грозами можливі на Заході. Не забувайте про обережне поводження з вогнем, не кидайте куди попало недопалки, вже не кажу про розпалювання вогнищ та спалювання сміття – це може бути просто злочином», – каже синоптик.

За попередніми прогнозами, більш прохолодної погоди варто чекати у третій декаді червня.

Софія Романська