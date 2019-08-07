Дощі та грози спостерігатимуться цими днями на Західній Україні, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Втім, спека з регіоном не прощається. Місцями стовпчики термометрів сягатимуть тридцяти градусів вище нуля.

«У більшості областей підскочать градуси до спеки, +25 +30 градусів. Короткочасні дощі з грозами 7-го серпня локально ганятимуть по Заходу України. Вітер повіватиме з південного заходу, передбачається помірним, хіба що в західних областях буде сильнішим. У четвер у більшості областей України спека посилиться, а ось на Заході трохи послабне», – розповідає Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами Укргідрометеоцентру, до кінця тижня на Тернопільщині спостерігатимуться досить мінливі погодні умови. Місцями стовпчики термометрів перевищуватимуть тридцятиградусну позначку. Однак дощі і грози залишатимуться частими гостями. Відтак жителям краю радять не забувати парасолі.

Софія Романська