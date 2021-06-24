Дощі та грози обіцяють синоптики цими днями на Тернопільщині. Втім, температурні показники далі залишатимуться високими. Місцями позначки термометрів сягатимуть 35 градусів вище нуля.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, на Тернопільщині зберігатиметься хмарна погода з проясненнями. Вдень можливі короткочасні дощі. Температура повітря становитиме 32-34 градуси вище нуля.

«24-го червня максимальна температура повітря в більшості областей України становитиме +29+33 градуси, місцями +33+35 градусів. На відміну від більшості країн Західної Європи. Навіть у Мадриді буде свіжіше. Окремі короткочасні дощі ймовірні 24-го червня у західних областях. Проте все ж домінуючою в Україні буде суха повітряна маса», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами синоптиків, у суботу-неділю до України наблизиться атмосферний фронт із Західної Європи, який принесе більше дощів і невелике послаблення спеки.