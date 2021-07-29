У спекотні дні організм іноді почуває себе зле, але якщо правильно обирати літній одяг, то це допоможе уникнути таких негараздів, як сонячний та тепловий удар, виснаження, зневоднення.

Найкращі матеріали для літнього одягу

Матеріал, з якого зроблено літній одяг – це те, на що треба звертати увагу в першу чергу. Тканина повинна забезпечувати вологопоглинання та повітропроникність, які впливають на теплообмінні процеси в організмі, від яких, в свою чергу, залежать комфорт та здоров’я людини.

У теплу та спекотну погоду краще надавати перевагу натуральним тканинам, зокрема бавовні. Бавовняна футболка Пума, яку можна придбати в інтернет-магазині Megasport, не буде парити у спеку, вона добре пропускає повітря та охолоджує тіло, вбираючі вологу. На сайті Мегаспорт ви знайдете безліч варіантів модних та якісних товарів від цього відомого бренду та багатьох інших. Також гарною новиною буде розпродаж до 50 %, а також знижка 5 % для онлайн оплати.

Якщо планується активна діяльність влітку, то можна обрати одяг з «розумних» синтетичних матеріалів Cool Тech чи Coolmax, спеціальна структура волокон контролює теплорежим організму, бо відводить піт зі шкіри та сприяє швидкому випаровуванню вологи назовні.

Найкращі кольори літнього одягу

Всім відомо, що в спеку радять вибирати одяг білого кольору та світлих відтінків, вважається, що це найкращий вибір для спеки, адже світлі кольори відбивають сонячні промені.

Але користуючись дослідженнями італійських вчених, треба реабілітувати темний одяг (але обов’язково просторий) – доведено, що він захищає шкіру від ультрафіолетового випромінювання, яке здатне викликати онкологічні захворювання. Також чорний одяг здатний поглинати власне тепло тіла, що дозволяє відчувати прохолоду. Тож не варто нехтувати зеленою футболкою або чорними шортами у спеку, головне, щоб було комфортно у цьому просторому одязі.

Обирайте просторий покрій

Як вже зазначено вище, саме просторий покрій речей буде найкращим для спекотних днів. Не треба купувати речі на декілька розмірів більше, це некомфортний варіант, але одяг не повинен здавлювати тіло. Під час високої температури оточуючого середовища сердцево-судинная система працює з навантаженням, а тісні речі тільки додаватимуть неприємностей, бо перешкоджають нормальному кровообігу.