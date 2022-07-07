Спека відступить: якої погоди чекати на Тернопільщині у вихідні

Цими днями на Тернопільщині спека відступить. За прогнозами синоптиків, в регіоні можливі дощі та грози, а температурні показники відчутно знизяться.

Мінлива хмарність з проясненнями, тенденції до зниження температурних показників, локальні дощі та грози – такі погодні умови передбачають синоптики цими днями на Тернопільщині. За попередніми прогнозами, вихідні будуть прохолодними.

«Спека відступатиме й далі. Місцями ймовірні дощі з грозами. Щоправда, опади будуть вкрай нерівномірними – десь лине добряче, десь прошелестить кількома краплями. Але все ж температурні контрасти в зоні атмосферного фронту значні – від +16 до +34 градусів, тому при грозах можливі сильні зливи, град та пориви вітру до шквального. Надалі температурний фон передбачається милосердним, комфортним», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За словами метеорологів, літо триває і тому спекотна погода ще повертатиметься до нас.