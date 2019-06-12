12-го червня денна температура повітря становитиме +30 +35 градусів, – повідомила синоптик Наталка Діденко. Відтак жителям крають радять подбати про легкий натуральний одяг і пити багато води.

Незначну прохолоду на Тернопільщину можуть принести дощі та грози, ймовірність яких найбільша саме у західному регіоні. Втім, далі опади рідшатимуть, а спека набиратиме обертів.

«Упродовж доби у західних областях +29 +32 градуси. Окремі дощі з грозами можливі на Заході. Щоправда, їхній масштаб та поширення меншають, спека випаровує вологу, тому дощі ймовірні у цих частинах, проте такі собі – де-не-де», – зазначає Наталка Діденко.

Як ми повідомляли, через сильну спеку на Тернопільщині оголосили надзвичайну пожежну небезпеку. Відтак в регіоні категорично заборонено залишати багаття у відкритому просторі, або ж розводити вогонь у лісів. Оскільки ризик поширення вогню значний.

Софія Романська