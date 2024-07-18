Спека на Тернопільщині б’є рекорди: якої погоди очікувати далі

Цього місяця синоптики обласного Центру з гідрометеорології вже зафіксували на Тернопільщині чотири температурні рекорди. Найспекотніше було 12, 13, 14 та 16 числа.

Про це Суспільному розповіла синоптикиня обласного Центру з гідрометеорології Наталія Казмірчук.

“У п’ятницю, 12 липня, температура становила 34,6 градуси. В суботу найбільше було — 36, у неділю — 34,3 градуси. І у вівторок — 35,9 градуси тепла. У ці чотири дні ми перекрили історичні максимуми 2024 року в липні. У 1959 році 12 липня було 34,4°. У 2016 році 13 липня був найбільший показник — 33,7. У 1959 році 14 липня було 33,5. В 1951 році 16 липня фіксували температуру 32,1°”.

Денну температуру 30 і більше градусів синоптики спостерігають з 7 липня.

“Це пов’язано з функціонуванням антициклону над Європою. А також з південних широт спостерігалося надходження жаркої повітряної маси з Африканського континенту та Аравійського півострова. Тому, відповідно, зберігалася спекотна безвітряна малохмарна погода”.

У зв’язку з надходженням циклонічної системи з її атмосферними фронтами синоптична ситуація найближчими днями дещо зміниться.

“Ми очікуємо короткочасні дощі, грози, подекуди град. Температура вдень буде від 29 до 34 градусів тепла. 17 липня маємо 30,9 градусів тепла. Також 18 липня буде хмарно з проясненнями. Вночі значні дощі, вдень — помірні дощі. Вітер північно-західний. Температура вночі буде 18-23, а вдень — від +25 до +30°. Уже в п’ятницю та на вихідні бачимо, що також буде антициклональний характер погоди. Денна температура становитиме 30 градусів тепла і поступово підвищуватиметься”.

Оксана Цвик, Суспільне