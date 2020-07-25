Короткочасні грозові дощі пройдуть вихідними на Тернопільщині.

За прогнозами обласного гідрометеоцентру, у суботу зберігатиметься мінлива погода. Температурні показники вдень коливатимуться від 20 до 26 градусів тепла, вночі опускатимуться до 11 – 16 тепла.

Дивуватимуть жителів краю різкі погодні зміни й надалі. А загалом спостерігатиметься чітка тенденція до потепління.

«Як не старається антициклон Albrecht лозиною порозганяти дощі з Заходу України, все одно який капосний фронт та й прорветься до нас. У суботу – якраз той випадок. Навіть вже розділився антициклон на Першого й Другого. У неділю, 26-го липня, в західній частині України дощі можуть бути сильними. Температура повітря очікується високою. Протягом дня +25 +30 градусів», – розповідає синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами метеорологів, липень завершиться мінливою погодою, можливі сильні дощі та грози, значно різнитимуться денні та нічні температурні показники.

Софія Романська