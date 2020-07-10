Вихідними на Тернопільщині не обійдеться без дощів, а подекуди ймовірні сильні грози.

За прогнозами обласного гідрометеоцентру, температурні показники денної пори у суботу коливатимуться від 28 до 30 градусів тепла. Прохолоди додаватимуть дощі і грози, ймовірність яких у західному регіоні залишатиметься високою. А от в неділю разом з опадами прийде суттєве похолодання, – розповідає синоптик Наталка Діденко. Нижня межа температурних показників становитиме 14 градусів тепла.

«Завтра в усій Україні вдень очікується +28 +33 градуси. У західних областях можливі грозові дощі. Також у західній частині України температура повітря у неділю знизиться до +14 +20 градусів та ще й із сильними грозовими дощами».

За попередніми прогнозами синоптиків, прохолодна погода затримається на Тернопільщині і наступного тижня. Місцями пройдуть сильні грози та зливи, а також можливі шквали і град.

Софія Романська