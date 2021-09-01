Спеціалісти Держпродспоживслужби завершили розслідування спалахів кишкової інфекції норовірусної етіології в дитячих дошкільних закладах м. Тернополя.

У серпні цього року в м. Тернополі зареєстровано два спалахи гострої кишкової інфекції норовірусної етіології. Випадки захворювання були зареєстровані у трьох групах двох дитячих дошкільних закладів. В результаті спалаху постраждало 22 особи, із яких 18 дітей.

Станом на 31.08.2021р. спалахи кишкової інфекції ліквідовано та локалізовано, повідомляють у Держпродспоживслужбі.

Фахівці Держпродспоживслужбио обстежили два дитячих дошкільних заклади, здійснили відбір взірців харчових продуктів, питної води, змивів з об’єктів довкілля.

На час проведення розслідування та здійснення державного нагляду і контролю у сфері безпечності харчових продуктів та санітарного законодавства, згідно припису Держпродспоживслужби було припинено роботу груп, у яких були виявлені вказані захворювання.

За порушення вимог санітарного законодавства, а також враховуючи результати лабораторних досліджень, спеціалісти Держпродспоживслужби вжили заходів адміністративного впливу до відповідальних осіб та вилучили з обігу (реалізації) продукти харчування, які не відповідали нормативним показникам. Також, враховуючи результати лабораторних обстежень було відсторонено від роботи чотирьох працівників двох дошкільних закладів.

З персоналом та працівниками закладів проведена роз’яснювальна робота щодо профілактики гострих кишкових інфекцій та дотримання вимог в період карантину COVID- 19.

Враховуючи те, що повторні випадки захворювання гострими кишковими інфекціями у даних дошкільних навчальних закладах не реєструвались, пропозиції щодо усунення виявлених порушень виправлені, а результати контрольних лабораторних досліджень задовільні, спеціалісти Держпродспоживслужби в м. Тернопіль, прийняли рішення про відновлення роботи груп дошкільних закладів.

На сьогодні дані дитячі дошкільні заклади працюють у звичному режимі.