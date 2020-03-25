24 березня до пожежно-рятувальної служби надійшло повідомлення про надзвичайну подію в селі Мшанець Теребовлянського району.

Як повідомляють у ДСНС, у житловому будинку, під час приготування їжі, зайнявся одяг на тілі власниці помешкання, громадянки 1945 року народження.

Внаслідок події жінка зазнала травмування полум’ям. З термічними опіками обличчя, верхніх дихальних шляхів, шиї, правого плеча, правої половини грудної клітки, живота, тазу, правого стегна і стопи ІІ – ІІІ ступенів її госпіталізовано.

Причина виникнення пожежі – необережне поводження з вогнем.

Підрозділи Управління для гасіння пожежі не викликались.