Спалах коронавірусу виник у госпіталі для інвалідів війни

У Тернопільській області у госпіталі інвалідів війни та реабілітованих на COVID-19 захворіли 20 пацієнтів.

Про це передає Укрінформ із посиланням на повідомлення у Фейсбуці Заліщицької міської ради.

«Зареєстровано спалах COVID-19 серед працівників та пацієнтів Заліщицького обласного госпіталю інвалідів війни та реабілітованих. Захворіли 20 осіб. На території громади зафіксовано 356 випадків захворювань на коронавірус. Ситуація із захворюваністю залишається напруженою з тенденцією до погіршення», – йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що у місцевій лікарні із 85 ліжок для хворих на COVID-19 вільними залишилося лише 4 ліжка.

Зростає кількість захворілих і в системі освіти.

З понеділка у громаді вирішено призупинити роботу закладів дошкільної та позашкільної освіти, а школи перевести на дистанційну форму навчання.

Як повідомляло агентство, за останній тиждень на Тернопільщині зросла кількість зареєстрованих випадків захворювання на COVID-19. Щоденно реєструється від 200 до 300 нових випадків коронавірусної інфекції.

Інтенсивний показник хворих сягнув понад 4020 випадків захворювань на коронавірус на 100 тис. населення, що в 1,2 раза перевищує загальнодержавний рівень.

Цього року зареєстровано 10 коронавірусних спалахів, лише за останній тиждень – 2 спалахи у закладах освіти та один у спеціалізованому закладі для осіб похилого віку.