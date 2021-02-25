Гостру кишкову інфекцію діагностували у 26 вихованців дитячого садка у Тернополі. Спалах хвороби виявили у дошкільному закладі №37.

Епідеміологи та фахівці Держпродспоживслужби розпочали розслідування.

Це третій спалах кишкової інфекції серед дітей упродовж двох тижнів на Тернопільщині. Як повідомили в обласному лабораторному центрі, постраждалі відвідують різні вікові групи.

«Ознаки гострої кишкової інфекції були виявлені у 26 дітей. Списки дітей, у яких є симптоматика хвороби, передано міської поліклініки. З метою локалізації та ліквідації спалаху, встановлення джерела, ймовірних факторів передачі інфекції, причин та обставин, що сприяли виникненню інфекційного захворювання здійснено відбір матеріалу для лабораторного дослідження, організовано комплекс протиепідемічних заходів, проведено заключну дезінфекцію. Фахівці відібрали зразки продуктів, води для проведення досліджень. Триває епідемічне розслідування, яке покаже причини поширення інфекції».

Додамо, минулого тижня гостру кишкову інфекцію виявили у дитсадках Тернополя і Чорткова. Там також тривають епідрозлідування. Остаточна причина поширення інфекції наразі невідома.