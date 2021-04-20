Працівники поліції встановили місце перебування п’ятирічної Іринки, яка близько 13:00 зникла з дитячого майданчика на вулиці Богдана Лепкого.

Як з’ясувалося, дитина спочатку гралася у дворі, а потім пішла до сусіднього будинку. Її в куточку в під’їзді уже на вулиці Київській побачила пенсіонерка. Жінка помилково вирішила, що це сусідська дитина і впустила її до себе. Сусідам залишила записку, що дитина в неї. Іринка в гостях заснула.

Проте, за деякий час прийшла онучка жінки і розповіла, що бачила оголошення про те, що поліція розшукує дану дитину. Вони одразу ж повідомили про це на лінію “102.

Працівники поліції дякують усім, хто долучився до пошуків і допомагав знайти Іру.