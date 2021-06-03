Колись в сатирично-гумористичному журналі “Перець” була рубрика “Страшне перо не в гусака”.

В ній можна було регулярно зустріти або чиїсь незрівнянні пояснювальні записки чи заяви (“Прошу вставити мені резину в задок, бо колеса вже не ведуть”, “Моя сусідка мене прибила але лише один раз”) або ж сміхотворно-ідіотичні зразки службових інструкцій чи розпоряджень (“Ліквідувати виявлені порушення і винних осіб”). Читачеві надавалася можливість посміятись над перекручуванням, спотворенням рідної мови і, відповідно, прогресувати в цьому питанні.

Хочеться сподіватися, що хтось таки прогресував. Але, схоже (і на жаль), не всі. Шкода, але ті, хто готує наших нинішніх правоохоронців, мабуть, не заглядали в “Перець” – просто розминулися з ним в часі. Справді шкода – тоді, можливо, їхні вихованці не створювали б подібні перли, які довелося прочитати на сайті: “… син по місцю свого проживання, вчинив психологічне домашнє насильство відносно своєї матері, яке полягало у криках нецензурними словами в її сторону, та у плюванні їй в обличчя, чим порушив її гідність”. Зізнаюся, прочитавши це, перебував у стані деякого роздвоєння: співчувати бідолашній жінці з Чортківщини з приводу її страждань і “порушеної” гідності (для неї все описаним вище на закінчилося – люблячий син, як можна було дізнатися з подальшого опису, ще й “вчинив фізичне домашнє насильство відносно своєї матері, яке полягало в ударах кулаками по її ногах та вході цього він нецензурно лаявся”), чи все-таки можна дозволити собі посміятися? Зрозуміло, що у освітніх закладах МВС готують не філологів та лінгвістів, а представників іншого, конче необхідного нині країні напряму діяльності. Але… коли вони подібним чином висловлюють на папері (чи набирають на комп’ютері) свої думки, то може виникнути обгрунтоване, як на мене, припущення, що й свої службові функції вони виконуватимуть схожим чином. А також – може з’явитися ще одна, майже крамольна думка: то хто ж чинить більший тиск на нашу солов’їну і барвінкову, принижує і утискає її – нахабний “русский мир”, чи отакі приклади дикої (іншого визначення підібрати не можу) безграмотності, зважте, офіційних представників влади?

Щиро кажучи, відповіді не знаходжу…