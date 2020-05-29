Може, таки мають рацію ті, котрі доводять, що вся ця планетарна катавасія з коронавірусом – це, висловлюючись нинішнім стилем, грандіозний “фейк”, обдурювання, і що отой COVID-19 нічим не гірший за грип, до якого всі вже давно звикли?

Скільки в нас померло від нього – якщо, звичайно, вірити вітчизняним можливостям діагностики? Офіційно саме на цей момент – 669. В автокатастрофах гине значно більше… Та й китайці, які випустили цього джина з пляшки, підрахували, що завдяки карантинним заходам і пов’язаним з ними поліпшенням екологічної ситуації, вдалося вберегти життя значно більшому числу людей в порівнянні з кількістю почилих в Бозі від отого SARS-2. Сама назва отої зарази звучить якось по-зміїному загрозливо – це вам не майже мелодійна Ебола чи, приміром, чимось схожа на старовинне жіноче ім’я “діарея” (нехай не ображається на мене прекрасна стать).

Однак ще недавні апокаліптичні картини з життя Італії, Іспанії, США а нині – Бразилії, де епідемія взялася витанцьовувати свою моторошну самбу, начебто доводять протилежне і засвідчують, що отой COVID-19 – таки дуже серйозна загроза, яка наразі порівняно помірно зачепила Україну (ну має ж їй, бідолашній і вічно зажуреній, хоч в чомусь і хоч краплинку пощастити…). Як воно буде далі – важко сказати. Наразі ж тернопільський люд вже, здається, відчуває більший дискомфорт від примх травневої погоди, ніж від “китайського пришельця”. І, як склалося враження після походу на ринок, в масі своїй махнув рукою на всі застереження стосовно всіляких там соціальних дистанцій, не кажучи вже про остогидлі маски. Втім, у вузькому і розділеному на дві частини – для входу і виходу – проході на продуктовий ринок хлопчина з якоюсь штуковиною в руці, що випромінювала синювате світло, наблизив її до мого чола і кивнув, давши зрозуміти, що прихованої загрози для величенької маси присутніх на торговищі я не становлю. Щиро кажучи, маю сумнів, що на ньому всі продавці дисципліновано змінюють рукавички і маски. Водночас практично не бачив, щоб покупці дотримувалися рекомендованої дистанції (1,5 м) один від одного; біля прилавків і кіосків – звичайний ринковий рій людей із зацікавленими, відкритими ( маю на увазі – не закритими масками) обличчями…

То все-таки: небезпека коронавірусу таки перебільшена чи справді реальна? Якщо друге, то нерідко складається враження, що отой порівняно “милосердний” удар, що його він завдав наразі українцям і тернополянам зокрема, виявився таким не завдяки їхній надзвичайно високій громадянській свідомості та санітарно-гігієнічній культурі, а радше всупереч їм…

Ігор Дуда