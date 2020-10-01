За даними опитування проведеного авторитетною соціологічною групою “Рейтинг” за перемогу на виборах до Тернопільської обласної ради будуть боротися чотири політичних сили – “Слуга народу”, “Європейська солідарність», нова партія “ЗА МАЙБУТНЄ” та ВО «Свобода».

У Тернополі рейтинг партії Чайківського 13,6%

Дані опитування в місті Тернополі з’явилися на сайті групи “Рейтинг”.

З виборців, які визначилися і готові прийти на вибори”, близько 20,2% готові віддати свої голоси за “Свободу”, 20,2% – за “Європейську солідарність”, 15,4% – «Слугу народу» та 13,6% – партію Івана Чайківського “ЗА МАЙБУТНЄ”. На межі подолання прохідного бар’єру зі значно меншим показниками “Батьківщина” – 5,1%.

Не долають 5% бар’єр на виборах Обласної ради у Тернополі «Голос», «Сила людей», УГП, Радикальна партія та інші. В анкету були включені партії, які заявляли про свої амбіції взяти участь в обласних виборах.

Що цікаво, результати партій В.Зеленського і П.Порошенка корелюються з даними парламентського рейтингу партій в області. Натомість в партії “За майбутнє”, яку в Тернопільській області асоціюють з нардепом-мажоритарником Іваном Чайківським, та ВО «Свобода», яку в міську раду веде мер Тернополя Сергій Надал, обласний рейтинг значно випереджає парламентський.

Партія “ЗА МАЙБУТНЄ ” – єдина партія з нових, яка впевнено проходить в Тернопільську обласну і міську раду. Про це розповів в коментарі директор соціологічної групи “Рейтинг” Олексій Антипович.

“Ми постійно моніторимо ситуацію на Тернопільщині і вже сьогодні можна сказати, що ” ЗА МАЙБУТНЄ ” буде змагатися за перемогу на місцевих виборах з ЄС та “Слугою народу”. Причина такого зростання рейтингу – постать лідера “За майбутнє” на Тернопільщині народного депутата Івана Чайківського, який має високий рівень впізнаваності і позитивного ставлення серед мешканців як області, так і міста Тернополя», – каже відомий соціолог.

Лідери на Тернопільщині: партії, які ведуть на вибори Чайківський і Надал

Рейтинг нової політичної сили підтверджує загальноукраїнську тенденцію, що на місцевих виборах у жовтні на перших ролях будуть локальні політичні партії, які опираються на знаних, авторитетних та діяльних в регіонах людей. “ЗА МАЙБУТНЄ” позиціонується на Тернопільщині, як платформа для об’єднання господарів і патріотів. Іван Чайківський, якого з поміж мажоритарників в Тернопільській області на виборах до Верховної Ради підтримали найбільше виборців (35%), став магнітом для притягання успішних в різних галузях тернополян, які втомилися від засилля так званих політиків та випадкових людей у владі.

Заступник директора Агенства моделювання ситуацій Олексій Голобуцький стверджує:

«Команди з нових або невеликих партій, які очолюють мажоритарники або просто відомі люди можуть відкусити великий шматок від електорального пирога в цих перегонах. Тобто за якісної роботи з електоратом та з початком виборчого сезону вдасться ще наростити рейтинги за рахунок виборців партії влади, як колишньої, так і нинішньої».

Ймовірно, що в області показники партії «За майбутнє» ще кращі, ніж у Тернополі. Партія активна у сільських територіях, а у її списку багато авторитетних у своїх районах господарників та аграріїв. Червневе опитування «Рейтинг» давало партії Чайківського стартовий рейтинг – 15 %.

Останню тенденцію яскраво підтверджують антирейтинги ключових парламентських партій в нашому регіоні. За даними соціологічної групи “Рейтинг” вслід за ОПЗЖ Медведчука в рейтингу антипатій тернополян розташувалися партії В.Зеленського і П.Порошенка, причому партію «Слугу народу» не люблять більше в Тернополі за ОПЗЖ.

Довідково:

Аудиторія опитування: мешканці Тернополя від 18 років і старші. Опитування проводилося 9-17 вересня 2020 року. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та освітою. Загальна вибіркова сукупність: 654 респонденти. Особисте формалізоване інтерв’ю (face to face). Помилка репрезентативності дослідження не більше 3,8%.