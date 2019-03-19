«Я весна», – проект під такою назвою стартував у Тернополі. Серед учасників – матері дітей з інвалідністю. Для них провели тренінг з психологом Мариною Орап, заняття з пілатесу, а також фотосесію.

Організували проект «Я весна» представники соціальної ініціативи «Життя без меж» і громадської організації «Ділові українські жінки в Тернопільській області». Приєдналися до проекту у Тернополі дванадцять жінок, які виховують дітей з інвалідністю. Ініціаторкою проведення стала тернополянка Олена Коваль, жінка також виховує дитину з інвалідністю.

«Проект «Я весна» дав можливість соціально незахищеним матерям відпочити від буденних справ, зайнятися своїм розвитком і порадіти своєму відображенню в дзеркалі. Дехто періодично долає тисячі кілометрів, розлучається з сім’єю заради тієї надії, яка рухає вперед. Заради того, щоб їх діти – встали і почали ходити, зуміли нарешті сказати слово – “мама”… Колись у мене в голові образ матері дитини з інвалідністю асоціювався з чимось далеким, непримітним. Боже, як я помилялась. Варто лише зазирнути в їхні очі – те світло, яке палає всередині, не залишить нікого байдужим. Потрібно руйнувати стереотипи – матері особливих діток – неповторні, яскраві та справжні… Кожна з них має талант до чогось, потрібно старатись його не загубити, а навчитись розвивати. Уже скоро ми перейдемо на новий рівень, туди де можна себе реалізувати».

Додамо, проект «Життя без меж» покликаний допомагати дітям з інвалідністю, а також родинам, у яких вони виховуються.

Софія Романська