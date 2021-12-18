В обласному центрі комплексної реабілітації відкрили соціальну перукарню для осіб з інвалідністю і їхніх батьків.

Про це Суспільному розповіла директорка центру Наталія Турецька.

За її словами, на облаштування перукарні витратили 50 тисяч гривень. Це спонсорські гроші, а також з обласного бюджету. В перукарні вчитимуть батьків, як доглядати за волоссям дітей, а також проводитимуть майстер-класи.

Першою, хто скористався послугами соціальної перукарні 12 річна Ірина Рига. Дівчина каже, сьогодні хоче зробити нову зачіску:

“Дуже приємно. Мені аж стає тепло на серці, бо мене новий перукар стриже. Я захочу колосок. А зараз хочу постригтися”, – розповіла відвідувачка обласного центру комплексної реабілітації Ірина Рига.

Перукарка Світлана Станько каже, більше 15 років працює перукаркою. У соціальній перукарні буде безкоштовно стригти і робити зачіски відвідувачам центру комплексної реабілітації та їх батькам. Жінка каже, також організовуватиме для них майстер-класи:

“В першу чергу я б хотіла, щоб діти, які мають можливість щось навчилися. Вони б навчилися доглядати за своїм волоссям. Вони можуть навчитися перукарства. Все залежить від можливостей дітей. Ми можемо все повністю проробити, повністю навчити”.

Тернополянка Наталія Рига каже, разом з іншими батьками вчитиметься робити зачіски своїм дітям:

“Ми не завжди можемо відвідувати звичайні перукарні. В цих перукарнях немає пристосування для наших діток, не завжди зручно, а тут ми займаємося і одразу будемо стригтися, якісь зачіски робити. Це цікава ініціатива. Хто має талант, той буде вчитися. Всі будемо долучатися, але не всі з нас будуть перукарями”.

Почали створювати соціальну перукарню в обласному центрі комплексної реабілітації 3 роки тому. На облаштування витратили понад 50 тисяч гривень. Це спонсорські гроші, а також з обласного бюджету. Про це розповіла директорка центру Наталія Турецька. За її словами на них закупили перукарське обладнання і інструменти.

“Батьки стикаються з тим, що не кожного можна підстригти і розчесати. Діти звикли до цих стін. Звикли, що тут безпечно. Місце де будуть доглядати за волоссям і шкірою голови”, – каже Турецька.

Обласний центр комплексної реабілітації відвідує 150 осіб. На обліку в обласному департаменті соціального захисту населення перебуває майже 28 тисяч осіб з інвалідністю, каже заступник директора цього департаменту Олег Воронка.