Дві молоді жінки прийшли до помешкання пенсіонерки і назвалися соціальними працівниками. Зі слів потерпілої, пропонували їй допомогу. Та врешті потерпіла виявила, що зі сховку зникло 20 тисяч гривень.

Подія трапилася 14 листопада у селі Борсуки. Близько обідньої пори поблизу господарства 80-річної місцевої жительки зупинився автомобіль з салону якого вийшли дві жінки і попрямували до будинку. Зі слів пенсіонерки, невідомі назвалися співробітницями соціальної служби. Потерпіла також розповідає, що допоки з нею розмовляла одна жінка, її спільниця побувала в іншій кімнаті будинку, де зберігалися кошти. Після відвідин незнайомок у пенсіонерки зникло 20 тисяч гривень.

Поліцейські проводять заходи з метою встановлення та затримання осіб підозрюваних, а жителів області закликають не впускати до своїх помешкань невідомих людей.

Завжди потрібно перевіряти документи та надану незнайомцями інформацію. У разі, якщо візитери представляються співробітниками комунальної служби чи соціальними працівниками – зателефонуйте диспетчеру або в соціальну установу, щоб з’ясувати, чи направляли їх на вашу адресу. Або попросіть це зробити сусідів.