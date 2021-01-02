Урочисті богослужіння відбулися Новорічної ночі у більшості церков Тернополя. Відтак чимало жителів обласного центру зустріли Новий рік у храмах.

В Архикатедральному соборі Божественну літургію у Новорічну ніч очолив Владика Теодор (Мартинюк), єпископ-помічник Тернопільсько-Зборівський. Храм був переповнений, хоча всі присутні перебували в масках. “Кожного року зустрічаю Новий рік тут, в Катедрі. Ми приходимо цілою родиною. Дякуємо Богові за прожитий рік, просимо благословення на рік прийдешній. Минулий рік був дуже складний, ми перенесли важку хворобу — коронавірус. Було непросто, тривале виснажливе лікування. Але дякувати Богові все минуло добре, всі живі та здорові, а це головне. Хочеться в наступному році побільше позитивних новин, добра всім нашим людям”, – каже тернополянка Ольга Підгородня.

Богослужіння у храмах тривали до півночі. Після зустрічі Нового року люди розійшлися по домівках.