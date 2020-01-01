Божественну літургію відслужили Новорічної ночі в Архикатедральному соборі міста Тернополя.

Сотні жителів міста зустрічали 2020-ий рік у храмі та молилися про благословення для нового відрізку часу.

Традиція зустрічати Новий рік у храмі з’явилася більше двадцяти років тому. Нині у Тернополі богослужіння Новорічної ночі проводять більшість християнських церков. Літургію в Архикатедральному соборі очолив Владика Теодор (Мартинюк), єпископ-помічник Тернопільсько-Зборівський. Зокрема, він наголосив на важливості практичного християнського життя.

«Минув ще один рік, за який ми дякуємо Богові, разом просимо благословення для наступного року. Молимося за нашу країну, за її захисників на сході, а також за мир в нашій державі».

Вперше в Україні 1999 року відслужили Божественну Літургію у Новорічну ніч в Архикатедральному соборі. Тоді священнослужителі разом з вірними в молитовному дусі переходили у нове тисячоліття. Традицію перейняло більшість церков регіону. Відтак на Тернопільщині стало доброю традицією дякувати Богу за прожитий рік і просити благословення на прийдешній.

Софія Романська