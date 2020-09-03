На Тернопільщині за останню добу підтверджено 240 випадків зараження вірусом COVID-19. Три з них – летальні.

Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.

Померли 70-річна жінка з Тернополя, 52-річна жителька села Стрілківці Борщівського району і 82-річна мешканка села Малі Дедеркали, що на Шумщині.

Географія поширення нових випадків:

м. Тернопіль (72 особи)

Борщівський район (11 осіб):

• м. Борщів – 5

• с. Стрілківці – 2

• с. Шершенівка – 1

• с. Пищатинці – 1

• с. Бережанка – 1

• с. Ланівці – 1

Бучацький район (11 осіб):

• м. Бучач – 5

• с. Трибухівці – 5

• с. Скоморохи – 1

Гусятинський район (10 осіб):

• м. Хоростків – 1

• м. Копичинці – 4

• смт Гусятин – 1

• с. Коцюбинці – 1

• с. Оришківці – 1

• с. Котівка – 1

• с. Яблунів – 1

Заліщицький район (2 особи):

• с. Бедриківці – 1

• с. Лисівці – 1

Збаразький район (2 особи):

• с. Доброводи – 1

• м. Збараж – 1

Зборівський район (19 осіб):

• м. Зборів – 4

• с. Озерна – 4

• с. Гаї-Розтоцькі – 5

• смт Залізці – 3

• с. Білокриниця – 1

• с. Нетерпиці – 1

• с. Тростянець – 1

Козівський район (10 осіб):

• смт Козова – 4

• с. Козівка – 1

• с. Дибще – 1

• с. Денисів – 1

• с. Росохуватець – 1

• с. Купчинці – 2

Кременецький район (1 особа):

• м. Кременець – 1

Лановецький район (5 осіб):

• м. Ланівці – 4

• с. Огризківці – 1

Монастириський район (7 осіб):

• с. Задарів – 2

• с. Завадівка – 1

• с. Вістря – 1

• с. Горішня Слобідка – 1

• с. Олеша – 1

• с. Гранітне – 1

Підволочиський район (1 особа):

• смт Підволочиськ – 1

Теребовлянський район (27 осіб):

• м. Теребовля – 23

• с. Кровинка – 1

• смт Дружба – 1

• смт Микулинці – 1

• с. Воля – 1

Тернопільський район (42 особи):

• с. Смиківці – 6

• с. Лучка – 3

• с. Великий Глибочок – 5

• с. Підгородне – 2

• смт Велика Березовиця – 5

• смт Великі Бірки – 2

• с. Чернилів-Руський – 1

• с. Грабовець – 2

• с. Острів – 2

• с. Великі Гаї – 2

• с. Домаморич – 1

• с. Буцнів – 1

• с. Романівка – 1

• с. Настасів – 5

• с. Стегниківці – 1

• с. Велика Лука – 2

• с. Біла – 1

Чортківський район (16 осіб):

• м. Чортків – 6

• с. Кривеньке – 1

• с. Горішня Вигнанка – 6

• с. Джурин – 1

• сел. Нагірянка – 1

• с. Біла – 1

Шумський район (4 особи):

• м. Шумськ – 1

• с. Потуторів – 3

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