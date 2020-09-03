На Тернопільщині за останню добу підтверджено 240 випадків зараження вірусом COVID-19. Три з них – летальні.
Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.
Померли 70-річна жінка з Тернополя, 52-річна жителька села Стрілківці Борщівського району і 82-річна мешканка села Малі Дедеркали, що на Шумщині.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (72 особи)
Борщівський район (11 осіб):
• м. Борщів – 5
• с. Стрілківці – 2
• с. Шершенівка – 1
• с. Пищатинці – 1
• с. Бережанка – 1
• с. Ланівці – 1
Бучацький район (11 осіб):
• м. Бучач – 5
• с. Трибухівці – 5
• с. Скоморохи – 1
Гусятинський район (10 осіб):
• м. Хоростків – 1
• м. Копичинці – 4
• смт Гусятин – 1
• с. Коцюбинці – 1
• с. Оришківці – 1
• с. Котівка – 1
• с. Яблунів – 1
Заліщицький район (2 особи):
• с. Бедриківці – 1
• с. Лисівці – 1
Збаразький район (2 особи):
• с. Доброводи – 1
• м. Збараж – 1
Зборівський район (19 осіб):
• м. Зборів – 4
• с. Озерна – 4
• с. Гаї-Розтоцькі – 5
• смт Залізці – 3
• с. Білокриниця – 1
• с. Нетерпиці – 1
• с. Тростянець – 1
Козівський район (10 осіб):
• смт Козова – 4
• с. Козівка – 1
• с. Дибще – 1
• с. Денисів – 1
• с. Росохуватець – 1
• с. Купчинці – 2
Кременецький район (1 особа):
• м. Кременець – 1
Лановецький район (5 осіб):
• м. Ланівці – 4
• с. Огризківці – 1
Монастириський район (7 осіб):
• с. Задарів – 2
• с. Завадівка – 1
• с. Вістря – 1
• с. Горішня Слобідка – 1
• с. Олеша – 1
• с. Гранітне – 1
Підволочиський район (1 особа):
• смт Підволочиськ – 1
Теребовлянський район (27 осіб):
• м. Теребовля – 23
• с. Кровинка – 1
• смт Дружба – 1
• смт Микулинці – 1
• с. Воля – 1
Тернопільський район (42 особи):
• с. Смиківці – 6
• с. Лучка – 3
• с. Великий Глибочок – 5
• с. Підгородне – 2
• смт Велика Березовиця – 5
• смт Великі Бірки – 2
• с. Чернилів-Руський – 1
• с. Грабовець – 2
• с. Острів – 2
• с. Великі Гаї – 2
• с. Домаморич – 1
• с. Буцнів – 1
• с. Романівка – 1
• с. Настасів – 5
• с. Стегниківці – 1
• с. Велика Лука – 2
• с. Біла – 1
Чортківський район (16 осіб):
• м. Чортків – 6
• с. Кривеньке – 1
• с. Горішня Вигнанка – 6
• с. Джурин – 1
• сел. Нагірянка – 1
• с. Біла – 1
Шумський район (4 особи):
• м. Шумськ – 1
• с. Потуторів – 3
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