Із Героєм сучасності, уродженцем мікрорайону «Кутківці» Петром Батьківським сьогодні попрощались тернополяни.

Щоб провести в останню путь військового, зібрались сотні людей. Чин похорону очолив Архиєпископ Тернопільський і Кременецький Нестор, повідомляє Галас.

«Сьогодні, в особливий час, кожен з нас повинен також вставати за державу і кожен з нас повинен пам’ятати за захисника, який помер, який не боявся стати для оборони і захищати Україну», – сказав Архиєпископ Нестор.

До слова, Петро Батьківський був командиром 1 мотопіхотного взводу 3 мотопіхотної роти. З 2014 року добровольцем на Сході боронив кордони України. Президент України Володимир Зеленський нагородив Петра Батьківського орденом «За мужність».













