Вперше у Тернополі для дітей організували осінні «Веселі канікули з Богом». Малеча з радістю долучилася до ініціативи. Упродовж тижня Архикатедральний собор був переповнений.

Міні-табір «Веселі канікули з Богом» проходив з 10 до 14.00, – розповідає священик Архикатедрального собору о. Роман Демуш. Щодня малеча збиралася у храмі.

«Ось і завершився тиждень осінніх «Веселих Канікул з Богом». Діти мали нагоду брати участь в екскурсійних квестах та різноманітних гуртках та майстер-класах.

Свій день малеча розпочинала з молитви та благословення, як також закінчували участю в Божественній Літургії, яку вся парафіяльна спільнота молилася в наміренні за мир та спокій в Україні. Щиро дякуємо батькам за довіру, та за те що не легковажать цією нагодою участі їхніх дітей у таборі, де можуть збагатити своє життя духовними науками».

Тематика цьогорічного осіннього табору: «Десять Заповідей Божих». Щодня для дітей проводили катехизації, аніматори організовували «дозвілля в радості без гріха».

Софія Романська