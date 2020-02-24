Володимир Зеленський прийняв заяву Ігора Сопеля про відставку з посади голови Тернопільської обласної адміністрації.

Офіційна причини відставки – незадовільна робота адміністрації з інформування населення щодо епідеміологічної ситуації у зв’язку з ситуацією, що склалася через евакуацію з Китаю громадян України.

Сопель пропрацював очільником Тернопільщини неповних 4 місяці. Нічим себе не показав. Був непомітним на посаді.

Не зміг звільнити з посад одіозних осіб часів Порошенка. Додумався призначити заступниками земляків з Хоросткова.

Перший серйозний скандал – з можливим розміщенням евакуйованих з Китаю українців – став “чорним лебедем” для адміністрації Сопеля. В екстремальній ситуації Хоростківські показали себе недієздатними та некомпетентними для прийняття управлінських рішень. Натомість в Києві настав час призначати офірних цапів та скидати баласт. Сопель – перший з череди звільнень у вертикалі Зеленського у зв’язку з евакуаційним скандалом.

Цікаво, що відставки Сопеля добивалися як політичні опоненти з БПП, Батьківщини і Свободи, так і частина команди “Слуги народу”. Голова ОДА не прислухався до кадрових пропозицій нардепів.

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