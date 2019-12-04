Схоже на те, що намісник Зеленського на Тернопільщині Ігор Сопель не збирається ділитися владою ні з ким. Навіть з нардепами зі «Слуги народу».

Одержаний нами з різних джерел список претендентів на посаду заступників голови ОДА свідчить про те, що до влади приходить тусовка з містечка Хоростків Гусятинського району. Досі цей заурядний населений пункт був відомий статками осіб, які нажилися при місцевих цукровому та спиртовому заводах. Зараз Хоростків стане відомим через першу команду Зеленського на Тернопільщині.

Доцент без доходів

Соціальним ліфтом для них стало вузьке коло друзів і знайомих Сопеля. Саме вони прийдуть на зміну тусовці Барни-Заставного в тернопільському “білому домі” та повністю сформують керівний офіс з управління залишками адміністративної вертикалі. Власне, частина цих людей неформально з‘явилися в адміністрації Сопеля ще з перших днів його роботи. На них була покладена функція проведення співбесід з кандидатами на посади голів РДА та начальників управлінь.

3 грудня на сайті НАЗК з‘явилася декларація одного з них. 41-річний Арсен Марчишак претендує на посаду заступника голови ОДА. З декларації важко зрозуміти, за які гроші забезпечує існування родини претендент на високу посаду. В 2018 році єдиним джерелом доходу для нього стали 17 тисяч 850 гривень соціальної допомоги. Хоча в документах, які він подав у ЦВК для реєстрації 58 номером партії «Громадянська позиція», вказано, що він є доцентом кафедри культурології, релігієзнавства та теології Чернівецького університету. Ті ж дані про зайнятість Марчишака й зафіксовані під час виборів до Хоростківської ОТГ. Можливо, десь вкралася помилка. Або ж, можливо, вуз не в повній мірі враховує здібності шановного доцента…

З декларації випливає, що забезпечує добробут немалої родини дружина претендента. Вона є власником частини кондитерського цеху та займається підприємницькою діяльністю.

Зате пан Арсен – активний політик. Щоправда, хоростківського розливу. На виборах до Хоростківської ОТГ претендував у мери. Щоправда, посів останнє четверте місце. Проте за списком Гриценка пройшов у депутати. Власне, знайомством з непримітним Марчишаком, а не соціальному ліфту, мають дякувати за просування у голови РДА кілька колишніх гриценківців.

Ймовірно, що саме йому випаде в адміністрації Сопеля займатися гуманітарним блоком.

Порошенківець та бізнесмен з орбіти Гути

Більш серйозні питання будуть вирішувати інші представники хоростківської діаспори. Порошенківець Ігор Гайдук пересяде з крісла заступника голови Гусятинської РДА в таке ж крісло, але на обласному рівні. На початках вважалося, що саме він підбиратиме кадри для вертикалі Сопеля, однак через зв‘язки з попередниками Гайдуку порадили зосередитися на підготовці програмних кроків та ініціатив нової команди.

Також активно обговорюється можливість появи у команді Сопеля 28-річного юриста та бізнесменах Тараса Дідика. Під час виборів до Верховної Ради він разом дружиною Сопеля та Володимиром Пасікою були довіреними особами. Незважаючи на молодий вік, засвітився у кільках скандалах. На нього були оформлені частина активів легендарної «Мрії» Івана Гути. Після дефолту кредитори агрохолдингу на чолі з Саймоном Чернявським намагалися забрати ці активи. Йшлося про АТП у Хоросткові та інші промислові об’єкти. Дідик у судах представляв інтереси кількох бізнес-структур і разом з партнерами протистояв силовому захопленню об‘єктів.