На посаду заступника голови Тернопільської обласної державної адміністрації призначено Арсена Марчишака.

Розпорядження про це підписав голова облдержадміністрації Ігор Сопель, повідомляють у прес-службі.

Новопризначений заступник відповідатиме за гуманітарний блок питань.

Раніше кандидатуру Марчишака погодив Кабінер міністрів.

Нагадаємо, 41-річний Арсен Марчишак, як і голова ОДА Ігор Сопель, є представником так званої “хоростківської діаспори” у Тернополі. Кажуть, що Марчищаки сім’ями багато років товаришують з родиною Сопелів.

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