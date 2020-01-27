На посаду заступника голови Тернопільської обласної державної адміністрації призначено Арсена Марчишака.
Розпорядження про це підписав голова облдержадміністрації Ігор Сопель, повідомляють у прес-службі.
Новопризначений заступник відповідатиме за гуманітарний блок питань.
Раніше кандидатуру Марчишака погодив Кабінер міністрів.
Нагадаємо, 41-річний Арсен Марчишак, як і голова ОДА Ігор Сопель, є представником так званої “хоростківської діаспори” у Тернополі. Кажуть, що Марчищаки сім’ями багато років товаришують з родиною Сопелів.
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