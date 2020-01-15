Кабінет міністрів України погодив кандидатуру Арсена Марчишака на посаду заступника голови Тернопільської ОДА.

Про це у соцмережах повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

Нагадаємо, 41-річний Арсен Марчишак, як і голова ОДА Ігор Сопель, є представником так званої “хоростківської діаспори” у Тернополі. Кажуть, що Марчищаки сім’ями багато років товаришують з родиною Сопелів. Гарний приклад традицій хоростківського соціального ліфта, що “піднімає” на перші посади у тернопільському Білому домі.

Як ми писали, з декларації майбутнього заступника голови ОДА важко зрозуміти, за які гроші забезпечує існування родини новоспечений посадовець. У 2018 році єдиним джерелом доходу для нього стали 17 тисяч 850 гривень соціальної допомоги. Хоча в документах, які він подав у ЦВК для реєстрації 58 номером партії «Громадянська позиція», вказано, що він є доцентом кафедри культурології, релігієзнавства та теології Чернівецького університету. Ті ж дані про зайнятість Марчишака й зафіксовані під час виборів до Хоростківської ОТГ. Можливо, десь вкралася помилка. Або ж, можливо, вуз не в повній мірі враховує здібності шановного доцента…

З декларації випливає, що забезпечує добробут немалої родини дружина претендента. Вона є власником частини кондитерського цеху та займається підприємницькою діяльністю.

Зате пан Арсен – активний політик. Щоправда, хоростківського розливу. На виборах до Хоростківської ОТГ претендував у мери. Щоправда, посів останнє четверте місце. Проте за списком Гриценка пройшов у депутати. Власне, знайомством з непримітним Марчишаком, а не соціальному ліфту, мають дякувати за просування у голови РДА кілька колишніх гриценківців.

Читайте також:

Сопель призначив собі заступника

Сопель тягне за собою в Тернопіль хоростківських

Зелений експеримент над Тернопільщиною. П’ять викликів для Сопеля