29 серпня в Україні відзначають День пам’яті захисників, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави.

О 09:00 год, згідно з Указом Президента України, з метою вшанування світлої пам’яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії росії, відбулася загальнонаціональна хвилина мовчання.

«Сьогодні цвіт нашої нації знову на передовій, де ціною власного життя, кров’ю та потом захищають нашу державність та незалежність. Вони немов жива стіна, яка стала щитом між добром і злом, між світлом і темрявою, між цивілізацією, розвитком та мороком. Ми маємо новітніх Герої сучасності, на прикладі яких будуть виховувати теперішні і майбутні покоління. Висловлюємо щирі співчуття сім’ям загиблих. Світла пам’ять і вічний спокій нашим захисникам», – відзначає міський голова Сергій Надал.

Вшанували пам’ять полеглих Герої у сквері Тараса Шевченка покладанням квітів до символічної інсталяції із соняхів.

29 серпня 2014 року відбулася одна із найтрагічніших подій в історії незалежної України – Іловайський котел. «Зелений коридор», що пролягав через соняшникові поля, став останнім у житті наших захисників.