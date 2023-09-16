Сезон цукроваріння стартував на Тернопільщині, – повідомив директор обласного департаменту агропромислового розвитку Володимир Стахів. За його словами, вже запустили роботу цукрового заводу у Збаражі.

Цього року на Тернопільщині працюватиме на один цукровий завод більше. Це пов’язано із розширенням площ цукрових буряків.

«Позитивна динаміка щодо діяльності підприємств зберігається. Збаразький цукровий завод відновив свою діяльність. Він перший із чотирьох заводів розпочав цукроваріння. На сьогодні вироблено 223 тонни цукру. Якщо порівнювати з попереднім роком, це дещо менше. Але погодні умови сприяють кращій цукристості. Підприємства активно починають копання буряків, першими почали підприємства Збаразького району. Найближчим часом сезон цукроваріння розпочнуть Козова, Хоростків і Чортків», – зазначив Володимир Стахів.

За словами аграріїв, погода цьогоріч сприяє доброму врожаю цукрових буряків.