Факт крадіжки задокументували працівники Чортківського відділу поліції. Злодій скоїв протиправне в торговому закладі міста Копичинці.

Про те, що невідомий зловмисник викрав з магазину товар поліцейським повідомив працівник закладу. Камери відеоспостереження зафіксували злочин, тож правоохоронці встановили особу злодія. Ним виявився мешканець одного з сіл району. Зловмисник виніс солодощів на майже 500 гривень, ховаючи увесь товар під одяг.

Злодій у скоєному зізнався. За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження.