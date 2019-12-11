Працівники Тернопільського відділу поліції розшукують особу, причетну до злочину. Незнайомку підозрюють у крадіжці гаманця.

Подія трапилась 9 грудня близько 16:15 в приміщенні супермаркету, що на вулиці Живова, зловмисниця витягла гаманець з готівкою та документами. Завдані збитки потерпілий оцінив на суму майже 4000 гривень. Камера відеоспостереження зафіксувала підозрювану, повідомляють у поліції.

Правоохоронці звертаються до краян допомогти встановити місце перебування даної особи. Інформацію можна повідомити за номером 27-11-70 або на лінію “102”.