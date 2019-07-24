На Горбатому мості в результаті автопригоди витекло дизельне паливо.

З вантажівки вилилось його чимало, так що рятувальникам довелось змивати солярку з асфальту, а представникам дорожньої служби посипали піском.

Дорогою до вулиці Замонастирського рікою витікало дизпаливо, найбільше його було біля церкви Успіння Пресвятої Богородиці, що на вулиці Острозького. Водії у соціальних мережах ділились фото та відео. Попереджали один одного: не викидати недопалки та бути обережними.

Про небезпеку заговорили й екологи: солярка, яку змили, ймовірно могла потрапити й у систему дощового водовідведення, а відповідно й у Тернопільський став.

Детальніше в сюжеті Тернопіль 1.