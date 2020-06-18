Заліщицьким районним судом задоволено клопотання слідчого, погодженого із прокурором, про обрання підозрюваному у замаху на вбивство трьох осіб запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Нагадаємо, Чортківською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному за ч.2 ст.15, п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України (закінчений замах на умисне вбивство двох або більше осіб).

Встановлено, що 11 червня 2020 року житель одного із сіл Заліщицького району, повернувшись додому у стані алкогольного сп’яніння, вирішив убити колишню дружину, пасинка і його товариша, бо вони не пригостили чоловіка алкоголем. Після закінчення застілля, коли усі полягали спати, зловмисник наніс обухом сокири по два удари у голову, кожному із присутніх у будинку. Після скоєного зловмисник покинув місце події.

Розслідування триває.

Читайте на цю тему:

Вся підлога у крові: нелюд намагався вбити сокирою дружину, сина і його друга