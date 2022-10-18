Соки та яблука господарства “ГАДЗ” презентували на виставці у Парижі. ФОТО

Фермерське господарство «ГАДЗ» цими днями бере участь у міжнародній виставці SIAL PARIS-2022, яка відбувається в Парижі.

SIAL PARIS – масштабний торговий майданчик, на якому збираються найбільші та найперспективніші професіонали харчової промисловості світу. Участь у виставці цьогоріч беруть понад 7 тисяч компаній, серед яких й ФГ «ГАДЗ» з Бучаччини.

– Від усієї команди «ГАДЗ» ми дякуємо організаторам та спонсорам, які дозволили взяти участь на загальноукраїнському стенді за підтримки International Trade Centre Ukraine, – повідомили у господарстві.

Керівництво ФГ «ГАДЗ» каже, такі міжнародні заходи дають змогу налагодити нові бізнес-зв’язки, поділитися досвідом, продовжувати крокувати в ногу з часом, щоб ще більше вдосконалювати якість продукції.