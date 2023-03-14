Продукцію торгової марки «Garden Gadz» відтепер продають в найбільших ізраїльських супермаркетах.

Про це компанія повідомила у соцмережах.

– Пройшовши довгий шлях від підготовки самого замовлення, завантаження контейнера і до викладки на полицях різних маркетів, можемо з впевненістю сказати, що наші соки зайняли чудове місце серед конкурентів і про них прекрасно відгукуються покупці, що надихає нашу компанію до нових звершень! Зовсім скоро очікуємо на нові замовлення і «Робимо світ смачнішим», – зазначили у фермерському господарстві «ГАДЗ».