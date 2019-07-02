Собор Зарваницької Матері Божої, що у Марійському духовному центрі «Зарваниця», отримав особливий статус. Він став Малою базилікою.

Це четвертий храм в Україні, і перший греко-католицький храм, який отримав таке звання. Урочисте проголошення нового статусу відбулося 30 червня 2019 року.

– Це історична подія для нашого краю та України, – каже архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій Семенюк. – 30 червня під час урочистостей апостольський нунцій в Україні архієпископ Клаудіо Ґуджеротті зачитав Декрет, виданий Святішим Отцем Франциском, Папою Римським, який засвідчив надання статусу папської Малої базиліки собору у Зарваниці. Це перша греко-католицька церква, яка має титул папської Малої базиліки. Римо-католики мають в Україні три базиліки, а для греко-католиків, для українців, це перша Мала базиліка, думаю, з часом їх буде більше.

Документ, який засвідчує новий титул собору у Зарваниці, за словами владики Василія Семенюка буде зберігатися в архіві, а копію виставлять у храмі.

Титул Малої базиліки надає католицьким церквам Папа римський або Конгрегація Божого культу і дисципліни Таїнств, якій він делегує свої повноваження. Як правило, його надають історично важливим та паломницьким церквам. На території України першою Малою базилікою у 1910 році стала Архікафедральна базиліка Успіння Пресвятої діви Марії у Львові. У 2014 році цей статус присвоїли храму Воздвиження Всечесного Хреста у Чернівцях. Рішення про присвоєння такого титулу ще двом церквам – Святого Апостола Петра в Одесі та Зарваницької Матері Божої на Тернопільщині – Конгрегація прийняла на початку січня 2019 року. Римо-католицький храм в Одесі отримав його у березні цього року, а греко-католицький у Зарваниці – у кінці червня.

Порівняно зі звичайними церквами Мала базиліка має ряд привілеїв: у ній, за певних умов, може бути дарована повна індульгенція, священники малої базиліки мають право одягати особливі ризи, під час богослужінь та процесій використовують літургійний дзвіночок – тінтіннабулум. Окрім цього, в інтер’єрі храму встановлюють архаїчний варіант прапора Церкви у формі полосатої червоно-жовтої шовкової «парасольки» – умбракулум.

Ольга Трач

Фото автора та із сайту Марійський духовний центр «Зарваниця»