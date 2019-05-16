Дванадцять випадків токсокарозу серед дітей зареєстровано на Тернопільщині, – повідомляє обласний лабораторний центр. Це тяжке паразитарне захворювання, яке може поширитися через контакт з собаками.

За інформацією лікарів-епідеміологів, токсокароз зумовлений міграцією личинок глистів собак, рідше котів. Хвороба у людей супроводжується сильними алергічними проявами, ураженням різних життєво важливих органів і тканин (легень, мозку, очей, печінки, нирок, серця тощо).

«Основним джерелом інвазії для людини є собаки, які забруднюють грунт, воду яйцями гельмінтів. Відомо, що в 1 г собачих фекалій може міститися близько 15 тис. яєць токсокар.

Зараження людини відбувається при попаданні заразних яєць токсокар у шлунково-кишковий тракт. Яйця можуть бути занесені до рота забрудненими грунтом руками, овочами, ягодами».

Експерти додають, що діти у поширенні токсокарозу складають основну групу ризику. Оскільки вони можуть заразитися, граючись у пісочниці, плескаючись у водоймах, фонтанах, при безпосередньому контакті з тваринами, шерсть яких забруднена яйцями. Пік захворювання припадає на літньо-осінній період. Тепла погода та оптимальна вологість створюють ідеальні умови для збереження яєць у зовнішньому середовищі.

Небезпеку для поширення захворювання становлять безпритульні собаки, а також неконтрольоване вигулювання чотирилапих. Щоб вберегтися від недуги, варто ретельно мити руки після контакту з чотирилапими.

Софія Романська