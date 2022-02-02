Снігопади передбачають цими днями на Тернопільщині. За прогнозами синоптиків, через перепади температурних показників на дорогах утворюватиметься ожеледиця. Також дошкулятимуть сильні вітри.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, температурні показники протягом доби коливатимуться від нуля до 7 градусів морозу. Мінусова температура повітря зберігатиметься нічної, ранкової та вечірньої пори.

“Четвер в Україні отримає від атмосфери всього потроху. На Заході випадатиме сніг. На дорогах або “каша”, або ожеледиця. Північно-західний вітер очікується некомфортним, рвучким — у західних областях України. Температура повітря протягом дня четверга коливатиметься в межах від 3 морозу до 2 градусів тепла. З найближчої перспективи найхолоднішими очікуються ночі 4 та 5 лютого: -5-10 градусів. Проте далі знову градуси підтягнуться ближче до нуля”, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, тиждень на Тернопільщині завершиться мінливою погодою з перепадами температурних показників від мінуса до плюса.