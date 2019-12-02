Упродовж доби на Тернопільщині сніжитиме, – повідомила синоптик Наталка Діденко. Спостерігатиметься мокрий сніг, у результаті якого ймовірна ожеледиця на автошляхах.

Температурні показники у денну пору коливатимуться від двох градусів морозу до двох градусів тепла. Унаслідок таких погодних умов ситуація на дорогах буде складною, – зазначає Наталка Діденко.

«Перший грудневий тиждень почнеться в Україні справжніми зимовими явищами – снігом та ожеледицею.

Не одразу й не скрізь, проте зима вже обкладається попід боки зручними подушечками на своєму троні. 2-го грудня сніг почнеться в західних областях. На решті території поки що буде без опадів. Де сніг, мокрий сніг – там і ускладнення ситуації на дорогах, ожеледиця, “каша” на дорогах та тротуарах. Водії! Особлива увага! Температура повітря далі коливатиметься в Україні від 2 морозу до 2 тепла. Тобто, холодно, тому одяг на тиждень плануйте відповідний, а особливо неслизьке взуття. Ми вступаємо у зиму і, не зважаючи на увесь той самий науково-технічний прогрес, як і впродовж минулих сотень років, особливо зараз потребуємо світла, тепла, захисту і почуття затишної безпеки».

Розвиватиметься зимове похолодання поступово. Упродовж цього тижня сильних морозів і стійкого снігового покриву не прогнозують.

Софія Романська