Похолодання і снігопади йдуть на Тернопільщину. За прогнозами синоптиків, останні дні грудня все більше нагадуватимуть зиму. Втім, повернеться вона ненадовго.

Знижений атмосферний тиск, вологість, щільна хмарність, тумани, дощі, мокрий сніг – такі погодні умови передбачають до кінця тижня на Тернопільщині. Снігопади чергуватимуться із дощем.

«26-го грудня пройдуть дощі в більшості областей, на Заході переважатиме вже мокрий сніг, проте тумани з мрякою – цілком. Вітер буде з північного заходу, у західних областях можливі сильні пориви. Температура повітря найближчої ночі та завтрашнього дня практично однакова, +3+7 градусів, на Заході подекуди 0+3 градуси. До кінця тижня похолодає на 2-5 градусів, з`являться невеликі “мінуси” та побільшає мокрого снігу. Проте це лайт-похолодання не перейде у справжні морози, а, навпаки, зміниться на початку нового року черговим потеплінням».

Софія Романська