Похолодання йде на Тернопільщину. За словами синоптиків, цими днями Тернопільщина перебуватиме під впливом атмосферних фронтів Південного циклону. У краї передбачають дощі з мокрим снігом, температурні показники поступово знижуватимуться.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, цими днями на Тернопільщині буде похмуро, вночі обійдеться без істотних опадів, а вдень – мокрий сніг та дощ, слабке налипання мокрого снігу.

«20-го січня в Україні задерикувата тепла погода все ж почне задкувати під виразним вчительським сезонним поглядом січня. Про якісь морози ще не йдеться, проте в західних областях вже крутиться поблизу нуля, періодично – мокрий сніг. А наступними днями похолодання охопить більшу частину України. Південно-східний вітер ганятиме з сильними поривами. Опади – мокрий сніг – очікуються лише в західній частині України», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами синоптиків, температурні показники на Тернопільщині поступово знижуватимуться. Через перепади температури утворюватиметься ожеледиця. Відтак у краї оголосили штормове попередження.