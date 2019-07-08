Женіть чужинців якнайдалі від власного помешкання! Це правило слід запам’ятати усім краянам та передати близьким і знайомим! Зловмисники розраховують на вашу довіру та милосердя, натомість «віддячують» крадіжками та шахрайствами. З початку року поліцейські зареєстрували понад 40 таких злочинів.

Обманули невідомі злодії жительку села Королівка Борщівського району, повідомляють у поліції. Жінка впустила їх на своє подвір’я, а вони зуміли проникнути до хати.

4 липня на господарство селянки зайшли смугляві жіночки. Стали просити холодної води, мовляв погане самопочуття. Пенсіонерка пішла до літньої кухні набирати води, а непрохані гості за нею слідом. Почали ще й соди просити, аби випити від печії. Як з’ясувалося згодом, зловмисниці спеціально відволікали краянку, а тим часом їх спільник зайшов до будинку та обнишпорив добре відомі злодіям сховки. Під матрацом знайшов два гаманці з грошима та непомітно покинув хату.

Потерпіла майже одразу помітила, що в хаті побували злодії: з ліжка впала подушка, тож жінка перевірила сховок і жахнулася. Гаманці зникли, а з ними і 26 тисяч гривень. Однак, замість дзвонити в поліцію, жінка пішла спочатку до родичів. Вже вони зателефонували 102, та злодії вже давно на білій автівці покинули село.

Працівники поліції вкотре застерігають: не впускайте до свого помешкання незнайомих людей! Ваша довіра – їх заробіток. Тож, часто навіть банальне прохання напитися води закінчується втратою коштів.

Злодії діють згуртовано: допоки одні відволікають увагу господарів, інші вже нишпорять по хаті. Найгірше, що старі люди продовжують ховати заощадження у одязі, в шафі, під матрацом, а саме туди найперше і заглядають крадії.

Прочитавши цю статтю, не полінуйтеся зателефонувати до своїх родичів та знайомих похилого віку. Розкажіть їм про такі випадки, попередьте про такі злодіяння та типові шахрайства: обмін валют, перевірка лічильників, заміна старих купюр на нові та інші.

Проявляйте пильність! Якщо побачили невідомих у селі чи селищі, які ходять по помешканнях – зателефонуйте 102. Їх особи перевірять працівники поліції!