Зловмисниці винесли з помешкання старенької три з половиною тисячі гривень та п’ятдесят євро.

24 серпня близько десятої години до квартири самотньої кременчанки постукали дві жінки, сказали старенькій, що є працівницями соціальної служби і потрібен її паспорт, аби оформити доплату до пенсії. З опису бабусі, візитеркам було 35-40 років, смугляві, середньої статури.

Пенсіонерка пустила незнайомок до квартири, запропонувала пройти на кухню, проте ті наполягли, аби присісти в кімнаті. Витягнувши якісь папери, жінки сказали старенькій дати паспорт, аби виписати її дані для оформлення доплати. Серед документів, які вийняла зі сховку пенсіонерка, лежали гроші, їх бачили візитерки.

Зі слів бабусі, коли жінки виходили, одна повернулася в кімнату, бо сказала, що забула сумку, мабуть, саме тоді й викрала гроші.

Поліцейські вживають заходів з метою встановлення осіб зловмисниць.