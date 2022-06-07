Сімнадцять тисяч гривень зникло з банківського рахунку жительки Бучацької територіальної громади. З заявою про подію вона звернулась до поліції.

Як розповіла потерпіла, що до неї зателефонував невідомий та представився оператором зв’язку. Аферист повідомив, що на мобільний телефон краяни помилково надійшло смс-повідомлення. Зміст якого необхідно зазначити псевдопрацівникові.

Жінка не задумуючись повідомила чотири цифри, які потребував пройдисвіт. Згодом вона зрозуміла, що її мобільний телефон заблоковано, а перевіривши баланс електронного гаманця виявила відсутність коштів. Сума чимала 17000 гривень. За допомогою потерпіла звернулась до працівників територіального підрозділу поліції.

За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження відповідно до частини 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

Правоохоронці звертаються до краян бути обачними, адже саме ви своїми діями допомагаєте зловмисникам майстерно спустошувати ваші кишені.

Не забувайте, що злочинці кожного дня видумують все нові і нові шахрайські схеми. Найбільш складний і найменш очевидний для власника картки, а тому найбільш небезпечний спосіб вкрасти гроші з рахунку – це дублікат сім-карти. На перший погляд мова зовсім не про гроші, але насправді таким чином шахраї можуть отримати повний контроль над рахунками жертви.

На мобільний власника карти надходять дзвінки з невідомих номерів. Дзвінки або зриваються, або ті, хто телефонує, вигадує приводи, щоб власник карти їм передзвонив.

За допомогою інформації про останні набрані номери, час останнього дзвінка з номера і останнього поповнення шахраї блокують номер і замовляють у оператора дублікат сім-карти.

Завдяки сім-карти і знаючи номер картки банку, шахраї можуть за допомогою СМС-команд переказати кошти жертви на свою карту. Можуть зняти готівку в банкоматі з допомогою послуги отримання грошей без картки.