Спеціалісти Борщівського районного управління ГУ Держпродспоживслужби в Тернопільській області здійснили планову перевірку Мельниця–Подільського закладу дошкільної освіти «Сонечко» на предмет дотримання вимог санітарного законодавства.

Під час планового заходу державного нагляду і контролю виявили ряд порушень «Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів», затвердженого наказом МОЗУ № 234 від 24.03.2016 р., а саме: приміщення закладу не забезпечені в достатній кількості холодною і гарячою протічною водою. Комбінатом комунальних підприємств завозиться вода в криницю дитсадку. Об’єм води, яка завозиться, недостатній для потреб закладу, тому подається тільки на харчоблок і пральню. Через відсутність води в групових приміщеннях закладу з стояків каналізаційної мережі стійкий, неприємний запах, накопичується брудна білизна, якої ще й недостатньо. Наявні 1,5 комплекти на одне спальне місце не забезпечують потреб закладу, при нормі три комплекти на одне спальне місце. Не представлено за 2020 рік та поточний період року результати лабораторних досліджень піску на наявність яєць гельмінтів, рівнів освітленості в приміщеннях, показників мікроклімату (температура, вологість). Несвоєчасно проводиться заміна ламп штучного освітлення, четверта частина їх не світить. На харчоблоці технологічне обладнання застаріле, несправне (плита та електричний котел); не забезпечено резервне гаряче водопостачання; столи для обробки продуктів харчування не покриті нержавіючою сталлю, дюралюмінієм. На випадок відключення закладу від електропостачання немає генератора для забезпечення дотримання оптимальної температури в холодильному обладнанні. Кухонний та столовий посуд (каструлі, сковороди, відра),емальований посуд для доставки готових страв у групи старий, пощерблений. Відсутні повірені засоби вимірювання, користуються одними старими товарними терезами, немає окремо для сирої та готової продукції.

Недостатній асортимент харчових продуктів. Не виконуються норми харчування по основних харчових продуктах (м’ясо, риба, молочні продукти), що встановлено у відомостях за 2020 та 2 місяці 2021 року.

За порушення вимог санітарного законодавства на керівника закладу складено «Протокол про адміністративне правопорушення», спрямовано приписи завідувачці закладу і голові Мельнице – Подільської селищної ради.