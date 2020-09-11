Наркозалежні впродовж тривалого часу лякали жителів багатоповерхівки в Тернополі. Кілька місяців в одній з квартир обласного центру існував наркопритон. Його облаштував сам господар.

На сторонніх підозрілих осіб в будинку постійно скаржилися місцеві мешканці. Нарікали люди на сморід з квартири, тарганів та антисанітарію.

– Наркопритон функціонував на шостому поверсі одного із будинків на вулиці Симоненка, – розповів начальник управління боротьби з наркозлочинністю в Тернопільській області ДБН НПУ Михайло Димида. – Господар помешкання – наркозалежна особа. Чоловік вже тривалий час вживає важкі синтетичні наркотики та марихуану. Раніше дана особа притягувалася до кримінальної відповідальності за продаж наркотиків.

Власник наркопритону безробітний. Він дозволяв наркозалежним особам приходити до нього і вживати заборонені речовини. Розраховувалися за місцеперебування гості наркотиками. Діяльність наркопритону оперативники управління боротьби з наркозлочинністю під процесуальним керівництвом Тернопільської місцевої прокуратури почали документувати ще на початку року.

– Під час обшуку, проведеного в квартирі підозрюваного, ми виявили бульбулятори та лампочки з залишками наркосировини, яку він та його гості використовували для вживання наркотиків.

У ході розслідування стало відомо, що тернополянин час від часу займався і розповсюдженням наркотиків. Де він їх брав, встановить слідство.

Чоловікові уже оголосили підозру згідно статті 307 ККУ, вирішується питання про відкриття кримінального провадження ще й згідно статті 317 ККУ – Організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.

Вирішується питання про обрання тернополянину міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. З’ясовують оперативники і особи людей, які приходили до нього вживати наркотики.