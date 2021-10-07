Жителі однієї із центральних вулиць Бережан щоденно змушені миритися з нестерпним смородом.

Вже від травня попри історичну пам’ятку архітектури – синагогу, течуть нечистоти. Витікають вони із каналізаційного люку. Щоразу цей потік збільшується, повідомляють Т1 Новини.

Люди зізналися, вже втомились від того, що у власному помешканні не можуть нормально жити. Через сморід особливо важко було влітку.

До комунальників, розповіли жителі Бережан, звертались неодноразово. Ті врятували ситуацію тимчасово. Після того, як викачали вміст каналізації, люди мали спокій лише тиждень. Та нечистоти знову дали про себе знати – почали витікати і знову ж таки смердіти.