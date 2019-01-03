Смолоскипною ходою у Тернополі вшанували 110-ту річницю від дня народження Степана Бандери. Фоторепортаж

Участь у Всеукраїнському традиційному марші взяли більше сотні представників націоналістичних організацій, активістів та мешканців міста.

У супроводі оркестру колона людей із факелами у руках вирушила від «Маяка» до пам’ятника Степану Бандері.

– Кожен Новий Рік українця розпочинається з уродин Степана Бандери. Ще не так давно деякі різні партократи та «політиканчики» з громадськими діячами намагалися приглушити дух Бандери на Майдані. Проте цей Дух Бандери витав у гаслах «Слава Україні – Героям слава», які зараз заради форми та прихильності народу промовляють надто далекі від націоналізму політики… Це велике досягнення, коли твоїм прізвищем називають цілу націю! Можливо, хотіли так нас зневажити, але ми пишалися тим, що ми бандерівці. Наше завдання – і далі тиснути на владу, самим ставати владою, щоб наповнити всі ці правильні гасла та ідеї справжнім бандерівським змістом, – наголосив народний депутат України Михайло Головко.

До слова, 2019 рік у Тернополі вирішили проголосити Роком Степана Бандери. Таке рішення прийняли на сесії міської ради 19 грудня.